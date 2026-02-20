Дорожники работают в усиленном режиме на региональных трассах

В северных районах ситуация более стабильная. В южной части Карелии продолжается выпадение осадков различной интенсивности. Непогода создает сложности для водителей и пешеходов.

Этой ночью дорожные службы работали в усиленном режиме. Сегодня они продолжают устранять последствия сильного снегопада: проводятся работы по очистке региональных дорог и обработке противогололедными материалами. На дороги республики выведено более 100 единиц техники.

Сбор информации о состоянии региональных дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях в круглосуточном режиме ведёт диспетчерская служба КУ РК «Управтодор РК». Ответственные специалисты докладывают информацию о ситуации с расчисткой региональных трасс напрямую в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Замечания можно передать по телефону: +7(8142) 59-99-89.

Водителей просят быть внимательными и учитывать погодные условия.