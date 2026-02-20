20 февраля 2026, 13:22
Происшествия

Мужчина с велосипедом привлек внимание полиции Петрозаводска

Стражи порядка карельской столицы просят помощи в поиске подозреваемого
Розыск подозреваемого
Фото: МВД по РК

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину с велосипедом, который попал в объектив камер наблюдения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении имущественного преступления. Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефонам: 8911-417-2189 или 8911-426-8177. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось о том, что жительница Карелии похитила деньги подруги и отправилась в колонию.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Розыск
МВД
новости петрозаводска