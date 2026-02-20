Мужчина с велосипедом привлек внимание полиции Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину с велосипедом, который попал в объектив камер наблюдения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении имущественного преступления. Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефонам: 8911-417-2189 или 8911-426-8177. Конфиденциальность гарантируется.

