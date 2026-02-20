Ребенок выпал из окна детсада в российском городе

В Якутске маленький ребенок выпал из окна детского сада. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Якутии.

По данным источника, инцидент случился 20 февраля. Мальчик 2020 года рождения забрался на подоконник на втором этаже здания, открыл окно и упал вниз. Дошкольника экстренно доставили в больницу.

По факту инцидента организована доследственная проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что восемь человек погибли во время экскурсии по Байкалу.