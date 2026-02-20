Пешеходу после ДТП понадобилась медицинская помощь в Петрозаводске

В Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент случился 18 февраля в 20:55 в районе дома № 14 по улице Красноармейской. 36-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia на регулируемом перекрестке (на разрешающий сигнал светофора) не уступил дорогу и наехал на пешехода. Травмы получила 42-летняя женщина, которая впоследствии самостоятельно обратилась в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

