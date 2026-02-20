Дистанция 3000 метров покорилась карельской конькобежке

Юная спортсменка из Карелии завоевала золотую медаль на первенстве России по конькобежному спорту среди юношей и девушек 16–17 лет, сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

По информации источника, наша землячка стала лучшей на дистанции 3000 метров.

Соревнования проходят в Челябинске.

