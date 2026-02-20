Жительница Карелии вернула деньги за пиломатериалы через суд

Суд в Сортавале частично удовлетворил иск о защите прав потребителя, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

По информации источника, женщина обратилась в суд с просьбой защитить ее права. Ранее она заключила договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление и поставку имитации бруса, оплатила 175 тысяч рублей за услуги, но так и не получила свой товар.

Жительница Карелии просила взыскать с предпринимателя стоимость товара, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

Суд частично удовлетворил требования: полностью взыскал с индивидуального предпринимателя стоимость товара, неустойку, штраф, но уменьшил сумму компенсации морального вреда. Решение суда в силу не вступило.