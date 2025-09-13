Жители Петрозаводска жалуются на лютое подорожание платной парковки

Стоимость платной парковки у жд вокзала в Петрозаводске увеличилась более чем в десять раз. Об этом рассказала горожанка в паблике "ДТП Карелии и Петрозаводска".

"Стало просто замечательно, когда рядом с вокзалом открыли платную парковку и появилась возможность оставить машину "под присмотром" на несколько часов, суток. Цена была вполне адекватной, сутки пользования - 400р. Всегда оставляла там автомобиль, уезжая на пару дней и даже на неделю, поскольку живу в пригороде и это очень удобно. И на этой неделе сделала так же, спокойно поставила машину и уехала на два дня. Но, видимо, совсем недавно что то пошло не так... "

При попытке выехать с парковки (ночью) - девушке был выставлен счет в 11500р (вместо привычных 800р). Подорожание - более чем в 10 раз. Никаких предупреждающих о повышении цен объявлений не было.

"Как я понимаю, в нашем городе можно творить все, что угодно и всем будет все равно... Боюсь представить что было бы, если бы у меня не было с собой этой суммы, видимо потом я бы забрала свой автомобиль за какие нибудь "нереальные" деньги. Думаю, что ни один адекватный человек не стал бы пользоваться этой парковкой на таких условиях",

- пишет жительница Петрозаводска.

Подписчики сообщества пишут в комментариях, что всё так и есть - раньше парковка стоила 400 рублей в сутки, а сейчас 250 рублей в час.