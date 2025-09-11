Жители карельского поселка пожаловались на темноту

В селе Видлица в Олонецком районе местные жители страдают из-за тьмы на улице. Фонари обещали установить еще летом, а потом в начале осени, но уличное освещение так и не появилось.

Нет фонарей на улице Каппинская – ее протяженность 600 метров, рядом поля и лес. По словам местной жительницы, администрация еще весной в рамках программы комфортной городской среды заключила договор с индивидуальным предпринимателем. Он должен был установить 20 столбов и 10 светильников до конца июня этого года. Потом договор продлили до конца июля, а затем из-за жары продлили до конца августа. Со слов женщины, в последний месяц лета было составлено дополнительное соглашение, по которому работы должны были выполнить до 10 сентября.

«Сегодня 11 сентября, но «воз и ныне там»... никакие работы не проведены... Вечерами на улице очень темно, как и рано утром. На улице проживают школьники, дошкольники, работники совхоза, которым надо очень рано идти на работу», - рассказала женщина. Жители Видлицы ищут помощи у региональных властей и прокуратуры.