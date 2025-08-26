Жители карельского поселка пошли в суд против форелеводов

Текст: Елена Малишевская, фото: Елена Малишевская, сообщество «Наш Ламбасручей»

26 августа в Верховном суде Карелии началось рассмотрение дела по иску жителей поселка Ламбасручей Медвежьегорского района. Три местные жительницы подали иск: они оспаривают утверждение границ нового рыбоводного участка площадью 77 гектаров в Уницкой губе Онежского озера — неподалеку от острова Миж и поселка Ламбасручей. Люди отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду.

Из трех истцов на первом заседании присутствовали Татьяна Елисеева и Нина Боженова. Их интересы в суде представляет юрист Ольга Тужикова. В качестве ответчика выступает Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии. В заседании участвует и заинтересованная сторона - представитель ООО «Норд-Ост-Рыбпром», которое собирается открыть новый форелеводческий участок. Судья Наталья Иванова рассматривает это дело. Именно она в 2023 году отменила приказ минсельхоза по созданию рыбоводного участка на озере Лоухское. Возможно, жителям Ламбасручья удастся повторить историю жителей поселка Плотина - им свое озеро удалось отстоять.

Жители поселка Ламбасручей считают, что появление восьмого форелеводческого хозяйства в Медвежьегорском районе - это уже перебор. Люди хотят спокойствия и чистой воды. Недалеко от поселка уже есть действущий рыбоводный участок, принадлежащий «Норд-Ост-Рыбпром». За годы его работы люди увидели изменения качества воды в Онежском озере.

«Раньше многие брали воду в озере на чай - такая она была чистая. Дело в том, что в Уницкой губе есть подводные источники, они очищают Онежское озеро. Но сейчас даже воду для бани берут из скважины. В озерной воде плавает какой-то «холодец» зеленого цвета, пленки, страшно в такой воде даже белье стирать, не то что эту воду пить»,

- рассказала Нина Боженова.

Кстати, в своем иске жители Ламбасручья оспаривают утверждение не только нового рыбоводного участка, но и старого, утвержденного в 2011 году. Предприятие «Норд-Ост-Рыбпром» считает, что сделало для жителей поселка много хорошего, и за это они должны быть благодарны. Например, форелеводческая компания чистит зимой снег и поставила новый остановочный комплекс.

«Непонятно, зачем нам остановка, если у нас нет ни троллейбусов, ни автобусов»,

- заметила в суде Татьяна Елисеева.

Отдельная история - с опросом жителей Ламбасручья. Для проведения комиссии минсельхоза, которая утверждает границы рыбоводных участков, нужно спросить мнение жителей близлежащего населенного пункта: а согласны ли они? Как утверждает минсельхоз, такой опрос был проведен еще летом 2023 года: из 137 жителей Великогубского сельского поселения 76 высказались «за», а 61 человек - «против». То есть большинство поддержало проект, какие вопросы?

Однако многие жители поселка, включая истцов в суде, утверждают, что не слышали ни о каком опросе, о создании нового рыбоводного участка узнали только в мае 2025 года. Долгое время минсельхоз не показывал бюллетени голосования, ссылаясь на тайну персональных данных, но перед заседанием в суде все стороны процесса с ними ознакомились. Выяснились некоторые «странности». Например, человек голосовал «против», в подписном листе стоит «за».

«Здесь явная подделка подписи, будем готовить заявление в полицию»,

- заявила юрист Ольга Тужикова.

Согласно уставу Великогубского сельского поселения, о проведении опроса местные жители должны быть уведомлены не менее чем за десять дней, должна быть создана комиссия для подсчета голосов, еще много нюансов. Ни один пункт не был выполнен, процедура прошла с грубейшими нарушениями закона, подчеркивала в суде сторона истцов.

«Поскольку надлежащего информирования по вопросу формирования спорных РВУ не проводилось, то административные истцы были лишены возможности выразить свое мнение по данному вопросу»,

- говорится в исковом заявлении.

Сегодня в суде много говорили даже не о форели, а о ряпушке. Это традиционый промысел жителей деревень Медвежьегорского района, и они не хотят его терять.

«Любая хозяйственная деятельность в промышленных масштабах в этой части акватории Уницкой губы, даже установка «бочек» - якорей для обозначения границ участка и размещение пустых садков создаст препятствия для захода ряпушки на место её нагула и нерестилища, при этом ряпушка может полностью уйти из губы. Традиционный промысел будет утрачен»,

- подчеркнуто в исковом заявлении.

Уже сегодня ряпушка приобрела неприятный вкус, а ее «мясо» стало красного цвета, говорили в суде жители Ламбасручья. А еще они часто натыкаются на незаконные захоронения погибшей форели. Рыбу просто сбрасывают в ямы в лесу, там она гниет, на запах приходят медведи - страшно ходить за ягодами и за грибами.

Представительнице компании «Норд-Ост-Рыбпром» сегодня в суде задали много вопросов. В частности, сколько всего рыбоводных участков у компании в Карелии? Как часто они чистят донные отложения? Как утилизируют погибшую рыбу? Ни на один из вопросов не был получен ответ. Представительница форелеводов попросила время у суда, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела и «подготовить позицию».

Следующее заседание в Верховном суде Карелии по этому делу назначено на 16 сентября.