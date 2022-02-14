Жители Карелии втридорога продают в Сети финские тесты на COVID-19

Предприимчивые граждане покупают в Финляндии экспресс-тесты на коронавирус, перевозят через границу и продают втридорога в России через «ВКонтакте», Инстаграм и сервис «Авито». При этом даже с учетом доставки, курса валюты стоимость таких изделий оказывается ниже, чем в российских аптеках. На бойкий бизнес перекупщиков обратило внимание издание Yle.

Журналисты нашли на площадке частных объявлений сообщения о продаже тестов из Суоми, которые разместили жители Карелии и Санкт-Петербурга. Самый дорогой оказался у петрозаводчанки. Девушка предложила купить тест на антиген коронавируса почти за 13 евро или 1100 рублей, хотя в финском сетевом супермаркете его можно приобрести всего за 5,99 евро.

В сообществах «ВКонтакте», посвященных товарам из Финляндии, также можно найти предложения по тестам, причем выгодные. Например, в одной из групп было размещено объявление о продаже тестов примерно за 5,3 евро или 450 рублей, партия разошлась за несколько дней. В другом сообществе тесты продают от 900 рублей, около 10,6 евро. По данным издания, в России самые дешевые тесты на коронавирус можно найти в пределах 1200-1500 рублей, примерно 13,6-17,6 евро.

Таможенники рассказали изданию, что не контролируют тесты, которые граждане вывозят из страны. Изделия, которые покупают частные лица, не попадают под ограничения. В магазинах отметили, что дефицита изделий в стране нет, а спрос остается стабильным по всей Финляндии. (фото на главной: pixabay.com, BorgMattisson, в тексте: Jevgeni Bogdanov, yle.fi)