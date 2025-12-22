Жители Карелии стали больше слушать музыку и читать

Холдинг ON Media, входящий в группу компаний МТС, изучил, как жители Республике Карелии проводили свободное время в уходящем году.

Как сообщают аналитики стримингового сервиса КИОН Музыка, по итогам года общее число прослушиваний среди пользователей в Карелии выросло на 63%. В топ-3 самых востребованных песен вошли «Шёлк» Вани Дмитриенко, «Поезда» (Женя Трофимов, Комната культуры) и Homay – AY YOLA.

Аналитики также отмечают, что в уходящем году жители Карелии проводили на 18% больше времени за чтением книг или прослушиванием их аудиоверсий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярным жанром оказалось фэнтези. В тройку лидеров по прочтениям вошли романы «Четвертое крыло» (18+), «Железное пламя» (18+) Ребекки Яррос и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд (16+).

В рейтинге просмотров у петрозаводчан лидировала полнометражная драма «Жизнь по вызову» (18+). Также в топе популярности оказались сериалы «Виноград» (16+), драмеди «Почка» (18+), новый остросюжетный проект «Тайга» (18+) и детский мультсериал «Три кота» (0+).