Житель Кондопоги напился и напугал правоохранителей

Мужчина сделал ложный вызов о минировании и получил срок
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Кондопоге местный житель напился, позвонил в страховую медицинскую компанию и сообщил о лжебомбе в здании. Правоохранители ничего не нашли, а шутника привлекли к ответственности и наказали условным лишением свободы с испытательным сроком, сообщила пресс-служба Кондопожского городского суда. 

Звонок о лжебомбе получил один из сотрудников страховой медицинской компании. Он воспринял сообщение серьезно и вызвал оперативные службы. Однако они ничего не нашли. Хулигана быстро установили и осудили по ч. 2 ст. 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры. 

За это суд назначил наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком и возложением определённых обязанностей и ограничений. 

