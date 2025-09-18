Житель Карелии разгромил автомобиль родственника из-за обиды

В полицию Муезерского района обратился житель одного из сел. Он обнаружил, что кто-то серьезно повредил его автомобиль, стоявший в гараже, сообщает пресс-служба МВД по РК.

К преступлению оказался причастен 61-летний житель Петрозаводска. Выяснилось, что у него возник конфликт по поводу раздела имущества с родственницей. Оказавшись в селе, он проник в гараж и разгромил от обиды машину ее мужа. Ущерб превысил 36 тысяч рублей.

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

