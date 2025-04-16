Житель Карелии погиб в Судже

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Анатолий Артемьев. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

По данным источника, наш земляк погиб 3 марта в городе Суджа в Курской области. Власти района выразили соболезнования родным и близким бойца СВО.

Церемония прощания с Анатолием Артемьевым пройдет 17 апреля на кладбище в селе Видлица.

Напомним, в этот же день, 17 апреля, в Кондопоге будут прощаться с другим бойцом СВО, Александром Синявиным. © «Петрозаводск говорит»