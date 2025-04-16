16 апреля 2025, 14:06
Общество

Житель Карелии погиб в Судже

В Олонецком районе простятся с военнослужащим Анатолием Артемьевым
Фото: unsplash.com / Chirag K

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Анатолий Артемьев. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

По данным источника, наш земляк погиб 3 марта в городе Суджа в Курской области. Власти района выразили соболезнования родным и близким бойца СВО.

Церемония прощания с Анатолием Артемьевым пройдет 17 апреля на кладбище в селе Видлица.

Напомним, в этот же день, 17 апреля, в Кондопоге будут прощаться с другим бойцом СВО, Александром Синявиным. © «Петрозаводск говорит»

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Олонецкий район
Видлица
анатолий артемьев
СВО
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новости Карелии