09 октября 2025, 10:54
Житель Карелии оказался в суде из-за фотографий в соцсети
В Лахденпохье назначен штраф местному жителю за демонстрацию запрещенной символики
Фото: freepik
В Лахденпохье перед судом предстал местный житель. Его обвиняли в демонстрации запрещенной символики, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
По данным источника, на своей странице в социальной сети мужчина разместил несколько фотографий с изображением запрещенной символики, включенной в федеральный список экстремистских материалов.
Суд признал пользователя сети виновным и назначил ему штраф в размере 1000 рублей.
