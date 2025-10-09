Житель Карелии оказался в суде из-за фотографий в соцсети

В Лахденпохье перед судом предстал местный житель. Его обвиняли в демонстрации запрещенной символики, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, на своей странице в социальной сети мужчина разместил несколько фотографий с изображением запрещенной символики, включенной в федеральный список экстремистских материалов.

Суд признал пользователя сети виновным и назначил ему штраф в размере 1000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что молодая петрозаводчанка пыталась заработать и стала жертвой мошенников.