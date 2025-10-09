Женщину наказали принудительными работами за долг по алиментам

Жительницу Карелии осудили за неуплату алиментов. Ей назначили девять месяцев исправительных работ. Но по предписаниям уголовно-исполнительной инспекции она не явилась для трудоустройства. В итоге наказание для нее стало строже.

Суд учел позицию прокуратуры и заменил алиментщице наказание на принудительные работы сроком 3 месяца. Из зарплаты женщины будут удерживать 10% в доход государства.

Отбывать наказание ей придется в исправительном центре.