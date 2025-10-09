Над российскими городами нависла угроза из-за потепления климата

Потепление климата и подъем Мирового океана в будущем могут спровоцировать затопление некоторых российских городов. Об этом рассказало «РИА Новости» со ссылкой на океанолога Филиппа Сапожникова.

По словам ученого, к 2100 году воды Мирового океана могут подняться на 1,3 метра, а к 2300 году – до 5,6 метра. Под угрозой затопления могут оказаться такие территории в причерноморском районе, как Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи, станицы северной Кубани и часть Адлера.

На северо-западе водная угроза возникнет для прибрежных районов Санкт-Петербурга, части Кронштадта и почти всего Сестрорецка. В северных регионах России вода может угрожать Варандею, в меньшей степени — Нарьян-Мару и Салехарду.

На Дальнем Востоке проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка.

Филипп Сапожников отметил, что речь идет лишь о моделировании процессов на основе наблюдаемых тенденций.