Грузовик снес отбойник на «Коле» в Карелии

Сегодня утром на 356-м километре трассы «Кола» в Пряжинском районе произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного в 8:55. На место выехали спасатели из Пряжи. Выяснилось, что грузовой автомобиль влетел в отбойник.

На месте также работали сотрудники скорой помощи. Однако помощь медиков никому не потребовалась. Люди не пострадали.

