09 октября 2025, 12:26
Грузовик снес отбойник на «Коле» в Карелии
Спасатели работали на месте дорожного происшествия в Пряжинском районе
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня утром на 356-м километре трассы «Кола» в Пряжинском районе произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.
Сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного в 8:55. На место выехали спасатели из Пряжи. Выяснилось, что грузовой автомобиль влетел в отбойник.
На месте также работали сотрудники скорой помощи. Однако помощь медиков никому не потребовалась. Люди не пострадали.
