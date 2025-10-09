Молодой рабочий прикоснулся к грузовику и упал замертво в Петербурге

В Санкт-Петербурге молодой человек прикоснулся к грузовику и погиб от удара током. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, трагедия произошла днем 8 октября. 35-летний рабочий на стройке дотронулся до двери грузового атвомобиля «Скания», после чего упал замертво. Оказалось, что во время разгрузки щебня самосвал зацепился за линию электропередачи.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось о том, что электрик получил мощный удар током в Карелии, но чудом выжил.