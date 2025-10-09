09 октября 2025, 12:07
В Карелии объект культурного наследия продают за один рубль
Корпуса завода 18 века продают в Кондопожском районе
фото паблик министерства имущественных и земельных отношений
В Карелии продают здание чугуноплавильного завода 18 века. Нежилое здание находится в Кончезере и является объектом культурного наследия регионального значения.
В его составе доменный корпус и медеплавильный корпус.
Начальная цена продажи установлена в 1 рубль. Аукцион проведут 30 октября. Тот, кто приобретет старый завод, должен будет провести работы по сохранению или восстановлению объекта.