09 октября 2025, 12:07
Общество

В Карелии объект культурного наследия продают за один рубль

Корпуса завода 18 века продают в Кондопожском районе
продажа здания
фото паблик министерства имущественных и земельных отношений

В Карелии продают здание чугуноплавильного завода 18 века. Нежилое здание находится в Кончезере и является объектом культурного наследия регионального значения.

В его составе доменный корпус и медеплавильный корпус.

Начальная цена продажи установлена в 1 рубль. Аукцион проведут 30 октября. Тот, кто приобретет старый завод, должен будет провести работы по сохранению или восстановлению объекта.

Обсудить
Метки: 
объект культурного наследия
Кончезеро
Карелия
Завод