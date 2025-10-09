Один продукт резко подорожал в Карелии

В Карелиястате раскрыли данные об изменении цен на основные продукты в республике за неделю с 30 сентября по 6 октября. Информация приводится на сайте ведомства.

Так, сильнее всего подорожали помидоры - сразу на 14,7%. Также выросли цены на свеклу (7,8%), бананы (3,2%), морковь (1,9%). Стали дороже сыры, соль, яйца (1,1 - 4,1%).

В то же время снизились цены на лук (5,3%), огурцы (4,3%), картофель (2,9%), капусту (2,3%), яблоки (1,1%), сосиски, сардельки (1,1%).

Мониторинг цен ведется в магазинах Сегежи, Костомукши и Петрозаводска.

Ранее сообщалось об очередном подорожании топлива в Карелии.