09 октября 2025, 11:30
Полиция ждет звонков о распространителях запрещенных веществ
Карелия присоединится к акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Фото: freepik
В Петрозаводске с 13 по 24 октября пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом сообщили в администрации города.
Полиция принимает информацию о местах хранения и сбыта наркотиков, а также о лицах, распространяющих запрещенные вещества. Надписи или реклама в интернете тоже могут стать поводом обратиться к правоохранителям.
Звонки принимаются по телефонам городских правоохранительных органов.
