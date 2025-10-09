Полиция ждет звонков о распространителях запрещенных веществ

В Петрозаводске с 13 по 24 октября пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом сообщили в администрации города.

Полиция принимает информацию о местах хранения и сбыта наркотиков, а также о лицах, распространяющих запрещенные вещества. Надписи или реклама в интернете тоже могут стать поводом обратиться к правоохранителям.

Звонки принимаются по телефонам городских правоохранительных органов.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об аресте участников ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков в Карелии и других регионах России.