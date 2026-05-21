Житель Карелии много лет незаконно помогал иностранцам

В полиции Прионежского района завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 34-летнего петрозаводчанина. Он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщили в МВД по РК.

Полицейские выявили нарушения миграционного законодательства, а также установили и доказали 22 эпизода противоправной деятельности.

По данным источника, мужчина на протяжении нескольких лет оформлял регистрацию знакомым иностранцам и их родственникам в жилье, непригодном для проживания.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.