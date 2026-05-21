Вонь фекалий перебивает аромат черемухи в Петрозаводске

В одном из районов столицы Карелии завоняло. Даже пышно цветущая черемуха не может перебить зловоние фекалий, а в такую духоту вонь становится невыносимой. Ни окно не открыть, ни даже рядом пройти. На вонь пожаловались на улице Мурманская.

«Как же воняет дерь*ом на Мурманке», - пишут в паблике «Подслушано в Птз».

Также по проезжей части течет канализационный ручей.

«Со вчерашнего дня течет канализация сверху ул. Мурманская, течет очень бодро и весело с ароматом», - рассказали в сообществе.