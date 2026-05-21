В Петрозаводске осталось две точки сбора старых шин

Контейнер для сбора старой авторезины убрали с улицы Шотмана в Петрозаводске. В «Автоспецтрансе» сообщили, что сезонный пункт приема покрышек в этом месте завершил работу.

«Основной поток обращений завершился, контейнер с этой площадки убрали в плановом порядке», - пояснили на предприятии.

В карельской столице осталось две официальные точки сбора старой авторезины. Пухто установлены на улице Балтийская и на Вытегорском шоссе.

Петрозаводчан призвали не выкидывать старую резину на обычные помойки.