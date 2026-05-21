Сильнейший сварщик Карелии поборется за миллион рублей в Перми

Самых опытных сварщиков определили в Карелии. Победитель регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» представит Карелию в Перми.

За звание самого главного сварщика республики боролись двенадцать конкурсантов. Участники прошли теоретический экзамен, а на практике им нужно было найти пять дефектов в сварке. В финале конкурса мастера выполнили горизонтальную и вертикальную сварку труба к трубе и пластина к пластине.

Жюри оценивало качество швов с помощью рентгена, чтобы объективно определить профессионализм каждого и соблюдение стандартов безопасности.

Самым точным сварщиком стал специалист машиностроительного завода «Росатома» «Петрозаводскмаш» Андрей Мончик. Он отправится на конкурс в Пермь и поборется за приз в миллион рублей.

Вторым оказался электросварщик ручной сварки шестого разряда обособленного подразделения в поселке Пиндуши «ЛенГазСпецСтрой» Сергей Рокач, третьим - электрогазосварщик предприятия «Карельский окатыш» Максим Миронов.