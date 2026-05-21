Финского банкира и политика обманули мошенники

Финская полиция нашла мошенников, обманувших известного финского политика и бывшего управляющего Банка Финляндии Эркки Лииканена на 40 тысяч евро. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

По данным источника, подозреваются двое ранее судимых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, один из которых является гражданином Финляндии, другой имеет иностранное гражданство.

Сообщается, что в отношении банкира злоумышленники применили схему с переводом денег на так называемый «безопасный счёт». Примерно половину похищенных средств полиция изъяла и вернула банкиру.

Ранее жертвой мошенников стала жительница Медвежьегорского округа.