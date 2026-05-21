Российский миллиардер разбился насмерть на мотоцикле

В Ленинградской области в ДТП погиб миллиардер Михаил Смирнов. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным источника, смертельная авария случилась днем 20 мая в Приозерском районе. Как рассказали в полиции, 53-летний водитель мотоцикла "Триумф" при прохождении поворота не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Хавейл". Мотоциклист умер до приезда скорой помощи.

Отмечается, что Михаил Смирнов был связан с "Балтийской топливной компанией".

Ранее сообщалось о том, что люди погибли при взрыве газа в Подмосковье.