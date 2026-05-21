Лесной пожар произошел в Карелии из-за грозы

В Костомукшском округе 19 мая в 12,5 км от поселка Заречный вспыхнул лесной пожар из-за прошедшего грозового фронта. Площадь пожара составила 6 га, сообщили в Минприроды Карелии.

Еще два лесных пожара произошли также 19 мая: в 12 км от поселка Ледмозеро в Муезерском округе и в километре от Поросозера в Суоярвском округе. В первом случае причиной чрезвычайной ситуации стало нарушение жителями республики правил пожарной безопасности, а во втором — обрыв проводов на линии электропередач.

По информации источника, по состоянию на утро 21 мая в республике нет действующих возгораний в лесфонде. Сообщается, что всего с начала сезона в республике зарегистрирован 31 лесной пожар на общей площади 62,62 га.