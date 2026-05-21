Представители колонии в Карелии нашли останки защитников Отечества

Отряд «Масельгская группа», в состав которого входят действующие работники и ветераны ИК-7 УФСИН по Карелии, много лет ведет поиск в Медвежьегорском и Сегежском округах, возвращая из небытия имена защитников Отечества.

Очередное открытие было сделано в ходе майской разведки в районе станции Масельгская Медвежьегорского округа. О находках рассказали в паблике УФСИН по РК.

Здесь были обнаружены и подняты верховые останки четырех бойцов Красной армии. Именных вещей или медальонов при них обнаружено не было.

Отмечается, что, если не удастся установить личности, останки планируется захоронить в братской могиле комплекса, расположенного неподалеку от станции, на 646-м километре шоссе Санкт-Петербург — Мурманск.

Кроме того, были найдены противогаз, подсумки, поясные ремни, пенал для чистки оружия, индивидуальные перевязочные пакеты, разменная мелочь и ложка.