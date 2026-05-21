Дети пострадали при взрыве петарды в школе в российском регионе

В городе Чайковский трое детей получили ожоги после взрыва петарды в школе. Об этом сообщает министерство образования Пермского края.

По данным источника, на уроке взорвалась петарда, которую принес в учебное заведение один из учеников пятого класса. Пострадали трое детей. Двое не нуждались в госпитализации, одного отправили на дополнительный осмотр. Школьники получили ожоги.

