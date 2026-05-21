21 мая 2026, 11:20
Дети пострадали при взрыве петарды в школе в российском регионе
В Пермском крае петарда взорвалась на уроке в учебном заведении
Фото: "Петрозаводск говорит"
В городе Чайковский трое детей получили ожоги после взрыва петарды в школе. Об этом сообщает министерство образования Пермского края.
По данным источника, на уроке взорвалась петарда, которую принес в учебное заведение один из учеников пятого класса. Пострадали трое детей. Двое не нуждались в госпитализации, одного отправили на дополнительный осмотр. Школьники получили ожоги.
