21 мая 2026, 11:47
Медведя заметили на Лососинском шоссе
Автомобилистов и велосипедистов предупредили об опасности под Петрозаводском
Фото: "Петрозаводск говорит"
Петрозаводчан и жителей окрестностей предупредили о медведе, который гуляет недалеко от города. Соответствующая запись появилась в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
По словам автора заметки, хищник внезапно вышел на дорогу перед его автомобилем на восьмом километре Лососинского шоссе. Это случилось вечером 20 мая.
Автомобилистов, а также велосипедистов попросили быть осторожными при движении в указанном районе.
