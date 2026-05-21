Медведя заметили на Лососинском шоссе

Петрозаводчан и жителей окрестностей предупредили о медведе, который гуляет недалеко от города. Соответствующая запись появилась в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По словам автора заметки, хищник внезапно вышел на дорогу перед его автомобилем на восьмом километре Лососинского шоссе. Это случилось вечером 20 мая.

Автомобилистов, а также велосипедистов попросили быть осторожными при движении в указанном районе.

