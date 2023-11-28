Жилой дом вечером дотла сгорел в Беломорском районе

Поздним вечером 27 ноября одноэтажный жилой дом вспыхнул в поселке Вирандозеро Беломорского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 21:52, сообщили нам в МЧС Карелии.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из села Сумской Посад. Преодолев расстояние более 100 километров, трое пожарных прибыли к месту вызова, но деревянное строение практически уже сгорело.

Хорошо, что это был отдельно стоящий дом, а рядом не было никаких построек, иначе последствия могли быть куда печальнее. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: freepik.com