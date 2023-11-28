В снегах Петрозаводска застряла скорая помощь

Ранним утром 28 ноября на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи от бригады «скорой».

Оказалось, автомобиль застрял в снегу на улице Черняховского. Самостоятельно выехать шофер не смог, пожарным пришлось взять машину на буксир.

Карету скорой помощи освободили из снежного плена, медики продолжили свой путь. // фото: «Петрозаводск говорит»