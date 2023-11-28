Петрозаводчанка тратила деньги с чужой карты, пока не замучила совесть

Жительница Петрозаводска выронила банковскую карту. Вскоре она заметила, что со счета стали пропадать деньги. Тогда женщина обратилась в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Правоохранители выяснили, что к краже причастна 53-летняя горожанка. Она призналась, что нашла карту на улице и забрала себе.

Сначала женщина попробовала оплатить чужой карточкой в магазине покупку на 100 рублей. Когда сделать это получилось, она еще несколько раз оплатила покупки в других магазинах и проезд в общественном транспорте.

Когда потратила почти тысячу рублей, ей стало стыдно за свой поступок. Женщина выбросила карту и решила никому о случившемся не рассказывать. Теперь ее будут судить за совершение кражи. // фото: freepik.com