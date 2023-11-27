27 ноября 2023, 20:31
Пешехода сбили в Петрозаводске, инцидент попал на видео
Городская камера наблюдения сняла аварию на улице Мурманской
В Петрозаводске на улице Мурманской автомобиль сбил пешехода. Инцидент произошел еще 24 ноября, но стало известно о нем только сегодня. Ролик, снятый камерой наблюдения компании CityLink, публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
На кадрах видно, как автомобиль выезжает на перекресток на желтый свет. Пешеход, не смотря по сторонам, начинает движение и оказывается под колесами автомобиля.
В результате происшествия горожанин получил травмы. // Фото и видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz