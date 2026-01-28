28 января 2026, 13:56
Жесткий наезд на ребенка в Карелии попал на видео
В Сортавале автомобиль на полном ходу сбил пешехода
Фото, видео CityLink
Сегодня в 10:28 в Сортавале на улице Октябрьской автомобиль жестко сбил ребенка. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как подросток подходит к пешеходному переходу и останавливается, чтобы убедиться в безопасности, после чего продолжает движение. Тем не менее, в следующее мгновение его сбивает машина, ехавшая на полной скорости.
После инцидента водитель и случайные прохожие поспешили на помощь пострадавшему. Характер полученных им травм пока не известен.
