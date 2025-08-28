28 августа 2025, 13:31
Женщину арестовали за растление младшего брата
В Екатеринбурге выясняются обстоятельства сексуального скандала
Фото: unsplash / Michael Fortsch
Жительница Екатеринбурга попала под следствие из-за дела о растлении ее брата. Об этом пишет РИА Новости.
По данным источника, 27-летнюю женщину обвиняют по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.
Отмечается, что официантка могла действовать по принуждению. Обстоятельства дела выясняются.
