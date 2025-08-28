Женщину арестовали за растление младшего брата

Жительница Екатеринбурга попала под следствие из-за дела о растлении ее брата. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника, 27-летнюю женщину обвиняют по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Отмечается, что официантка могла действовать по принуждению. Обстоятельства дела выясняются.

Ранее сообщалось о том, что человека зверски убили в Петрозаводске.