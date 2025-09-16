16 сентября 2025, 16:51
Происшествия

Женщине стало плохо за рулем в Карелии

В Питкяранте внезапное ухудшение состояния здоровья водителя привело к ДТП
ДТП в Питкяранте
Фото ГАИ

Утром 15 сентября в Питкяранте произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГАИ, во время движения по городу 55-летней женщине - водителю автомобиля Mitsubishi Outlander - внезапно стало плохо. Она потеряла управление, машина вылетела с дороги и врезалась в препятствие.

Горожанка была госпитализирована с места происшествия. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось о том, что пенсионер упал с электровелосипеда в Питкяранте и умер на следующий день.

