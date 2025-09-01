Женщина получила срок из-за шоколадок

Под Воронежом две местные жительницы решили ограбить магазины и украсть шоколадки. За это их привлекли к уголовной ответственности и лишили свободы, сообщила пресс-служба МВД по Воронежской области.

Воровкам 32 и 39 лет. Они договорились: пока одна из них крадет шоколад, вторая следит за сотрудниками магазинов, чтобы они ничего не заподозрили. Общий ущерб составил 2,7 тысячи рублей.

Обеих женщин осудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Одна из воровок была приговорена к принудительным работам на полгода и штраф в размере 27 тысяч рублей. Вторую же лишили свободы.