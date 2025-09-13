Здание почты в карельском поселке дышит на ладан
Жители поселка Софпорог Лоухского района пожаловались своему депутату Андрею Монастрышину на серьезную проблему - состояние почтового отделения. Это ветхое деревянное здание с покосившимися стенами и дырявыми дверями.
Санитарные условия оставляют желать лучшего — туалет находится на улице.
Для сравнения: в соседней Кестеньга за два месяца было построено новое современное почтовое здание с канализацией и благоустроенным туалетом, что значительно улучшило условия работы сотрудников и комфорт обслуживания жителей.
Депутат увидел в Софпороге нарушение норм трудового законодательства, особенно с учетом суровых зимних условий и того, что почтовые работники — преимущественно женщины.
