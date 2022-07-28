Южные города России оставили закрытыми для самолетов

Срок действия ограничений на полеты в 11 аэропортов страны снова продлили. Росавиация сообщила на своем официальном сайте, что теперь они действуют до 5 августа.

Речь идет о воздушных гаванях в 11 городах России. Закрыты аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте.

Напомним, полеты прекратили 24 февраля в связи с началом военной спецоперации на Украине. С тех пор режим ограничений постоянно продлевают. // Фото: pxhere.com