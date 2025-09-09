09 сентября 2025, 17:48
Юные таланты из Карелии заявили о себе на всю Россию
Молодые артисты из Карелии победили на Всероссийском конкурсе
Фото: freepik
Юные театралы из Державинского лицея поучаствовали во Всероссийском конкурсе и стали лауреатами III степени. О победах сообщила пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.
Школьники участвовали в конкурсе "Ваш выход, юный артист!", который проходил во всероссийском детском центре "Орленок". Молодые артисты показали отрывки из "Ревизора".
В пресс-службе администрации поздравили школьников и их руководителя Анну Иванову.