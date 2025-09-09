Юные таланты из Карелии заявили о себе на всю Россию

Юные театралы из Державинского лицея поучаствовали во Всероссийском конкурсе и стали лауреатами III степени. О победах сообщила пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.

Школьники участвовали в конкурсе "Ваш выход, юный артист!", который проходил во всероссийском детском центре "Орленок". Молодые артисты показали отрывки из "Ревизора".

В пресс-службе администрации поздравили школьников и их руководителя Анну Иванову.