09 сентября 2025, 17:16
Автомобиль попал под поезд
Поезд не успел остановиться и сбил машину на рельсах
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Ленинградской области водитель выехал на железнодорожные пути, несмотря на красный свет. В результате произошло ДТП, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Столкновение произошло на перегоне Мюллюпельто - Отрадное. Машинист пригородного поезда увидел машину на рельсах и применил экстренное торможение, однако это не помогло и ДТП все равно произошло.
В пресс-службе отметили, что схода состава не было. Сейчас Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку.