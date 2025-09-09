09 сентября 2025, 17:16
Происшествия

Автомобиль попал под поезд

Поезд не успел остановиться и сбил машину на рельсах
Поезд на вокзале
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Ленинградской области водитель выехал на железнодорожные пути, несмотря на красный свет. В результате произошло ДТП, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Столкновение произошло на перегоне Мюллюпельто - Отрадное. Машинист пригородного поезда увидел машину на рельсах и применил экстренное торможение, однако это не помогло и ДТП все равно произошло. 

В пресс-службе отметили, что схода состава не было. Сейчас Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку. 

