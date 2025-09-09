Автомобиль попал под поезд

В Ленинградской области водитель выехал на железнодорожные пути, несмотря на красный свет. В результате произошло ДТП, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Столкновение произошло на перегоне Мюллюпельто - Отрадное. Машинист пригородного поезда увидел машину на рельсах и применил экстренное торможение, однако это не помогло и ДТП все равно произошло.

В пресс-службе отметили, что схода состава не было. Сейчас Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку.