Россиянам дали совет по улучшению самочувствия

Россиянам посоветовали осенью не отказываться от коротких прогулок по парку. Это улучшает кровообращение и общее самочувствие, поделилась "Lenta.ru".

Достаточно уделять прогулкам 20-30 минут в день. Времяпрепровождение на свежем воздухе положительно сказывается на настроении, поднимает его. Также короткие прогулки уменьшают риск развития гормонального дисбаланса.

