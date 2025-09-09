09 сентября 2025, 17:33
Россиянам дали совет по улучшению самочувствия
Несмотря на понижение температуры на улице, короткая прогулка улучшит самочувствие
Фото: «Петрозаводск говорит»
Россиянам посоветовали осенью не отказываться от коротких прогулок по парку. Это улучшает кровообращение и общее самочувствие, поделилась "Lenta.ru".
Достаточно уделять прогулкам 20-30 минут в день. Времяпрепровождение на свежем воздухе положительно сказывается на настроении, поднимает его. Также короткие прогулки уменьшают риск развития гормонального дисбаланса.
Ранее россиянам раскрыли, какие завтраки принесут больше вреда, чем пользы.