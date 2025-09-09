Парфенчиков поставил задачи координаторам помощи участникам СВО

Сегодня Глава Карелии Артур Парфенчиков провел встречу с руководителем управления по координации помощи защитникам Отечества Марианной Егоровой. Специальное структурное подразделение Министерства социальной защиты республики функционирует с 1 августа.

Создание такого управления – это результат оценки того практического опыта, который мы наработали за последние годы. У нас появилось понимание необходимости в координации и аналитике вопросов, касающихся поддержки участников СВО и членов их семей – как ветеранов, так и тех, кто сегодня находится на фронте или в госпитале. Все эти вопросы должны ставится на особый контроль, решаться адресно и в первоочередном порядке, в тесном взаимодействии с муниципалитетами и органами исполнительной власти,

– подчеркнул Глава Карелии.

В числе основных задач, которые Глава Карелии поставил перед новым управлением, – координация вопросов медицинского обеспечения, приоритетного расселения семей участников специальной военной операции, проживающих в аварийном жилье, трудоустройства ветеранов СВО и их близких, сопровождения детей военнослужащих – помощи в получении льгот, профессиональном обучении и поиске работы.

Как отметила Марианна Егорова, специалисты управления проводят анализ обращений, поступающих от участников СВО и членов их семей через портал Госуслуг, социальные сети и другие каналы связи, взаимодействуют с карельским филиалом Фонда «Защитники Отечества». Самое большое количество обращений касаются мер социальной поддержки, в том числе помощи, предоставляемой на основе соцконтракта, получения выплат.

Напомним, в апреле этого года в ходе ежегодного отчета в Законодательном Собрании Республики Карелия Глава региона дал поручение создать специальное управление, координирующее деятельность по оказанию помощи участникам СВО, членам их семей, а также участникам и членам семей всех локальных конфликтов.

С полным списком мер поддержки, действующих в Карелии, можно ознакомиться по ссылке.