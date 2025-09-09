АО «ПКС - Водоканал» наградили за приверженность традициям

Почетная награда вручена в рамках XVII Конференции водоканалов, приуроченной к 35-летнему юбилею РАВВ.

Мероприятие, которое собрало более 450 участников из 56 регионов России, стало отраслевой площадкой для обмена опытом. От «ПКС – Водоканал» в конференции принял участие заместитель технического директора Владимир Аскеров.

Памятная медаль «За верность традициям» олицетворяет многолетний труд, сохранение и преумножение профессиональных стандартов в сфере коммунального хозяйства. Символично, что Водоканал Петрозаводска получил её в год своего 90-летнего юбилея.

Группа компаний «РКС – Петрозаводск» отмечает, что эта награда – признание ежедневного труда всего коллектива, который добросовестно выполняет свою работу, обеспечивая услуги водоснабжения и водоотведения для жителей Петрозаводска.