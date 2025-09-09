Очень теплую среду спрогнозировали в Карелии

В среду в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +9, +11, днем потеплеет до +20,+22, рассказали синоптики. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный слабый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +21;

В Кондопоге ночью +12, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +21;

В Олонце, Пудоже ночью +9, днем +23;

В Сегеже ночью +11, днем +22;

В Сортавале ночью +11, днем +20;

В Суоярви ночью +10, днем +22.