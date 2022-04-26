Выяснилось, что думают россияне о сексе вне брака и без любви

Социологи опросили россиян и узнали, как они относятся к сексу без любви, к сексу до брака и сексу вне брака. Итоги исследования опубликовали на официальном сайте ВЦИОМ.

Большинство респондентов считают допустимыми интимные отношения до заключения брака. Таких россиян оказалось 67 процентов. Но 27 процентов опрошенных не допускают подобную близость.

При этом 63 процента участников исследования ответили, что секс без любви не допустим. Он оказался приемлемым только для 29 процентов респондентов.

Против внебрачных отношений высказались 86 процентов граждан России, иметь любовника или любовницу считают вполне нормальным 9 процентов респондентов. // Фото: Stas_F/ pixabay.com