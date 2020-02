Выходные: Лучшие комедии, Фестиваль фольклорной музыки и Stand Up

Ко Дню святого Валентина кинотеатр «Премьер» подготовил фестиваль романтических фильмов из Италии. С 14 по 18 февраля зрителям представят лучшие итальянские романтические комедии и мелодрамы. Открытие фестиваля состоится 14 февраля. Все фильмы будут демонстрироваться на русском языке. Сеанс каждого фильма пройдет в 15.00 и 19.00. Телефон для справок: (8142) 56-19-89. Подробнее здесь (12+).

В пятницу, 14 февраля, в 18:00 в Петрозаводском музыкальном колледже имени К. Э. Раутио (ул. Свердлова, 2Б) состоится XIV городской концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На сцену выйдут представители сильного пола музыкальных школ и школ искусств карельской столицы. В программе – произведения русских и зарубежных композиторов. Вход свободный (6+).

В 19:00 в Agriculture_club пройдет очередная «Умная пятница». На этот раз поговорят о любви (День святого Валентина же). Пятерка экспертов взглянет на самое высокое чувство со всех сторон – чтобы не только наука, техника и лирика, но и чуть-чуть магии. Вход 300 рублей, для студентов и пенсионеров – 150 рублей (18+).

В 20:00 клубе Z.Efir петрозаводская группа «Громыка» торжественно и распевно подведет итоги «Первого пятилета». Праздничный концерт будет посвящен юбилею группы (18+).

14-15 февраля в большом зале Карельской государственной филармонии будет проходить Фестиваль современной фольклорной музыки «Grand Деда-FEST», созданный в память об известном карельском музыканте Александре «Деде» Быкадорове. Главная идея фестиваля – собрать музыкантов, которые знали Деда, учились, играли с ним, выросли на его творчестве. В пятницу и субботу для гостей и жителей Петрозаводска будут выступать цыганское трио «Лойко», фолк-группа «Отава Ё», ансамбль ранней музыки Drolls и оркестр русских-народных инструментов «Онего» под управлением Михаила Тоцкого, а также ансамбль народной песни и танца Toive и фолк-группа Myllarit (6+).

В субботу, 15 февраля, в 14:00 отважных мужчин Петрозаводска и Карелии приглашают принять участие в любительском турнире по армрестлингу. Он пройдет в клубе «Культура» (ул. Дзержинского, 3) на 2-м этаже. Пол и возраст значения не имеют. Борьба будет идти на левой и правой руках. Вход свободный (18+).

В 20:00 в клубе-ресторане «Бегемот» состоится большой вечер крутого юмора. Выступит гость из Санкт-Петербурга Илья Куруч – резидент Stand Up Petersburg, участник шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ, финалист интернет-проекта от Павла Воли Stand Up battle. Илью поддержат петрозаводские комики Артем Побережный, Никита Горнов и Сергей Елинов – участники всероссийских стендап-фестивалей, основатели Stand Up PTZ (18+).

В воскресенье, 16 февраля, в муниципальных библиотеках карельской столицы состоится множество разнообразных мероприятий. Горожан приглашают провести вместе очередной выходной. В воскресной программе – обзоры книг, комментированное чтение, встречи с писателями и литературные игры. Подробнее здесь (6+).

В 9:30 стартует очередной рейс Сбормобиля. Можно будет сдать вторсырье (кроме ртутных ламп). Что конкретно можно сдавать и график работы можно посмотреть здесь (0+).

Компост-мобиль в этот же день организует сбор органики у горожан на компостирование. Что принимает и что не принимает Компост-мобиль, смотрите здесь (0+).

В 16:00 в клубе-ресторане «Бегемот» состоится танцевальный баттл от #TIMEZTEAM. Battle All Styles – это значит, что будут все танцевальные стили, среди которых вы найдете свой любимый и будете поддерживать всех участников (16+).

В это же время в Национальной библиотеке Карелии состоится вечер, посвященный 100-летию известного российского кинорежиссера Михаила Швейцера. Его фильмы «Воскресение», «Карусель», «Смешные люди», «Золотой теленок» «Маленькие трагедии», «Мертвые души», «Крейцерова соната» вошли в золотой фонд отечественного кино. В программе участвуют племянница режиссера Людмила Фрадкова, музыковед Ольга Белова, музыкант, импровизатор Ирина Смирнова, филолог Лариса Шицель (12+).

В Петрозаводске началась Неделя биатлона. В спортивном комплексе «Курган» пройдут сразу несколько крупных соревнований стреляющих лыжников. Для участия в спортивных мероприятиях этой недели заявилось восемь регионов Северо-Запада, за призовые места поборются свыше 150 спортсменов. Команду Карелии представляют спортсмены из Петрозаводска и Костомукши. Организаторы приглашают к участию всех любителей биатлона! Программа соревнований здесь (16+).

До 23 февраля в Музее изобразительных искусств будет работать персональная выставка карельского художника Юрия Трофимова «Краски времени». Юрий Васильевич – участник творческих выставок художников как в Республике Карелия, так и за ее пределами, заслуженный работник культуры Республики Карелия (1990), член Творческого Союза Художников России (2002). Сегодня его работы входят в собрания многих российских и зарубежных музеев. В этом году Юрию Васильевичу исполняется 80 лет. Задача выставки – представить творчество художника с разных точек зрения. Живописец работает в различных жанрах: натюрморт, портрет, жанровая композиция (0+).

До 29 февраля в Художественной галерее «Дом куклы» имени Татьяны Калининой можно полюбоваться выставкой мастериц студии «Шелковый сад» – «Отыщи в себе радость». На выставке представлено более 70 работ в техниках вышивка лентами, «крестиком», бисером, гладью, а также интерьерные куклы, предметы декора (0+).

Веселых и насыщенных выходных!